Мотоциклист и «Тойота» столкнулись на трассе в Коми

Фото: УГИБДД по Коми

Просто чудо свершилось на трассе в Коми во время столкновения мотоциклиста и «Тойоты» 3 июля в Сыктывдинском районе Коми.

Авария произошло в 15:47 автодороге Сыктывкар – Ухта. Мотоциклист за рулем Harley Davidson собирался развернуться, но вместо этого врезался Toyota Camry, которая шла сзади в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла1988 года рождения. С открытым переломом голеностопного сустава его отправили в больницу. Чудесное спасение от более серьезных травм ему обеспечил шлем на голове, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД по Коми.

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