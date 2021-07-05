Иномарка сбила подростка на велосипеде во дворе Сыктывкара

Фото: УГИБДД по Сыктывкару.

ДТП произошло в полдень 4 июля в одном из дворов Сыктывкара.

Водитель 1978 года рождения на «Мицубиси Оутлендер» выезжал от дома номер 136 по улице Морозова. Там же ехал на велосипеде несовершеннолетний 2007 года рождения. Он двигался в одном направлении с автомобилем по дороге, вдоль тротуара.

Водитель иномарки не уступил дорогу и сбил юного велосипедиста..

У подростка диагностировали ушиб левой стопы. Госпитализация не потребовалась, сообщает УГИБДД по Сыктывкару.

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