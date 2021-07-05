Крупная авария произошла в центре Сыктывкара

Фото: БНК

Воскресным днем 4 июля на перекрестке в центре Сыктывкара в ДТП попали сразу четыре автомобиля, сообщает БНК.

Журналисты выяснили подробности в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Коми. Но там сообщили только об одной аварии с участием двух автомобилей.

В 13:50 водитель Volkswagen 1990 года рождения двигался по Коммунистической со стороны «кольца». В это время по встречной полосе ехал ВАЗ-2105. Иномарка стала поворачивать налево и при этом не пропустила «пятерку». Произошло столкновение

У водителя и пассажира отечественного автомобиля ушибы грудной клетки. Водителя увезла скорая. У пассажирки иномарки медики зафиксировали острую реакцию на стресс.

Обстоятельства происшедшего на перекрестке уточняются.

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