В День рыбака в Ижемском районе Коми состоится первенство по ловле рыбы

Расписание первенства Ижемского района по ловле рыбы

В воскресение, 11 июля, в поселке Щельяюр (возле причала «Северстроя») состоится первенство Ижемского района по ловле рыбы поплавочной удочкой, сообщает местная администрация. Так в районе решили отметить День рыбака.

Победителем станет тот, кто за 3 часа соберет самый увесистый улов. Отметят и тех, кто поймает самую большую рыбу, а также самого юного и самого возрастного участников соревнований. Организаторы обещают ценные призы и приглашают подавать заявки до 9 июля по телефону 98-007.

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