Пьяная ухтинка пыталась обмануть автоинспекторов

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Ухтинский городской судом вынес приговор местной жительнице, пойманной за повторным вождением в нетрезвом виде. Женщина отпиралась, но доказательства были неопровержимы.

33-х летняя уроженки Ухты первый раз была наказана за пьянство за рулем в феврале 2020 года. Но это ее не остановило. 25 ноября ее вновь задержали автоинспекторы: нетрезвая дама ехала на ВАЗ-21150.

Увидев на дороге сотрудников ОГИБДД, женщина успела поменяться местами с пассажиром, пересев на заднее сиденье автомобиля. Вину женщина отрицала и в суде. Но факт управления ею был доказан.

Ей назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Приговор в законную силу не вступил.

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