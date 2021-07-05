Жителю Коми, который пытался застрелить полицейского, не стали уменьшать срок

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Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге не стал менять приговор 35-летнему уроженцу Корткеросского района, который попытался застрелить полицейского. Кроме того, мужчину признали виновным и в ряде других преступлений.

Утром 21 ноября 2019 года мужчина направился в Выльгорт к родителям бывшей супруги. Он хотел встретиться со своей дочерью. Порядок их общения ранее установил суд. Идя к ребенку, мужчина захватил с собой ТТ и 22 самодельных патрона. Дочери дома не оказалось, а ее мать не пустила мужчину к себе домой. Опасаясь скандала, женщина вызвала полицию, и мужчина попал в отделение.

Когда житель Коми проходил через рамку металлодетектора, выяснилось, что у него имеются металлические предметы. При досмотре рюкзака мужчина извлек из него штык-нож к автомату Калашникова. Разрешения на ношение этого оружия у него не было. Тогда один из полицейских решил провести личный досмотр. Однако злоумышленник достал пистолет и попытался выстрелить в правоохранителя. К счастью, выстрела не произошло, так как оружие заклинило. Полицейские обезоружили мужчину. При этом он сопротивлялся и оскорблял их.

Выяснилось также, что в течение 2019 года мужчина на своей странице в одной из соцсетей размещал экстремистские материалы, а также материалы, отрицающие факты, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

В итоге жителя Коми признали виновным в незаконных изготовлении боеприпасов, ношении огнестрельного оружия, хранении и ношение боеприпасов к нему, хранении взрывчатых веществ, в применении насилия и посягательстве на жизнь полицейского, оскорблении представителя власти, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и реабилитации нацизма.

Верховный суд Коми приговорил его к 16 годам лишения свободы, первые пять из которых ему предстоит отбывать в тюрьме, а оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима. Мужчину также оштрафовали на 370 тысяч рублей.

Сторона защиты обжаловала приговор. По ее мнению, вина осужденного не была доказана. Второй апелляционный суд оставил приговор без изменения.

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