Жителям Коми на заметку: в России утвердили размер прожиточного минимума на 2022 год

Прожиточный минимум в России составил почти 12 тысяч рублей. Фото: Нина ЮШКОВА

Премьер-министр России Михаил Мишустин установил величину прожиточного минимума на 2022 год для разных групп населения. Соответствующее постановление о повышении выплат появилось на официальном правовом портале.

В 2022 году величина прожиточного минимума в среднем по Росси составит 11 950 рублей (это на 297 рублей (2,5%) больше, чем в 2021 году), для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля.

- Постановление вступит в силу с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2022 года, - говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2021 году прожиточный минимум для трудоспособного населения России составил 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022, для детей — 11 303.

ВАЖНО

Размер прожиточного минимума в Коми зависит от зоны проживания — северной или южной части республики. В среднем по республике он составил 14 567 рублей.

В среднем по Коми для трудоспособного населения прожиточный минимум на 2021 год составляет 15 715 рублей (в северной зоне - 18 107 руб., в южной - 14 813 руб.). Для пенсионеров Коми прожиточный минимум в 2021 году в среднем составляет 12 645 руб. (в северной зоне - 14 350 руб., в южной - 12 160 руб.)

Прожиточный минимум для детей в Коми на 2021 год установлен в среднем 14 701 руб. (в северной зоне - 17 364 руб., в южной - 13 666 руб.).

На заметку

В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. В южную зону включены все остальные муниципалитеты республики.

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