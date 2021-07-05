В Коми продолжится прием детей в первый класс

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С 6 июля в Коми продолжится прием заявлений на зачисление детей в первые классы общеобразовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования республики.

В Коми стартует так называемая «вторая волна» зачисления. Она предназначена для детей, не живущих на закрепленной за школой территории. Количество свободных мест в первых классах указано на сайтах школ.

Приём заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается со вторника, 6 июля с девяти утра. Он продолжится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Закон, предусматривающий преимущественное право на зачисление в одну и ту же школу родных братьев и сестер независимо от места их регистрации, подписал президент России Владимир Путин. Поправки также вносятся в Семейный кодекс РФ.

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