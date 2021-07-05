В Коми чиновников заставили переселить мужчину из аварийного жилья

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В Усть-Вымском районе суд обязал переселить мужчину из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2014 году мужчина на основании договора найма, заключенного с администрацией Микуня, поселился в дом, который еще в январе 2010 года признан аварийным и подлежащим сносу. При этом договор был заключен до июля 2020 года.

В прокуратуре отметили, что мужчина состоит на учете в качестве нуждающегося в жилье. Надзорное ведомство подало судебный иск. Прокуратура требовала возложить на администрацию обязанность предоставить мужчине жилье, а также включить в программу переселения на 2019-2024 годы. Суд удовлетворил этот иск.

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