Житель Коми подозревается в убийстве собутыльника

Фото СУ СК России По Коми.

Сосногорец подозревается в гибели знакомого. Во время пьянки случилось страшное, сообщает СУ СК России по Коми.

В квартире дома по улице Молодежной поселка городского типа Нижний Одес между пьяными мужчинами вспыхнул конфликт. Во время ссоры 41-летний нанес 60-летнему собутыльнику не менее двух ударов ножом прямо по лицу.

- От массивной кровопотери, возникшей в результате полученных ранений, потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый задержан, его заключили под стражу. Собутыльники ранее были судимы, не работали, выпивали. Расследование уголовного дела продолжается.

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