За сутки в Сыктывкаре 83 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 5 июля, в Сыктывкаре зафиксировали 83 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За сутки в Коми заболел 251 человек. Всего в республике зафиксировали 47861 случай заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровели 93 человека, а за все время – 44 920.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 83 случая, Ухте – 41, Корткеросском районе – 21, Усть-Вымском – 18, – говорится в сообщении.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. В настоящее время под медицинским наблюдением остаются 3467 человек. За сутки снято с медицинского учета сняли 69 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусом, а за весь период пандемии – 1040. На сегодняшний день прививки от этой инфекции сделали 142 194 человека.

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