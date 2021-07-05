Житель Коми отправится в тюрьму за угрозы убийством своей знакомой

Фото: архив КП.

Житель Эжвы угрожал убить свою знакомую. И даже душил её. Женщина пережила настоящий кошмар. Теперь злоумышленник отправится в тюрьму строгого режима. Подробности сообщает республиканская прокуратура.

24-25 августа прошлого года эжвинец во время застолья начал угрожать убийством своей знакомой. Угрозами мужчина не ограничился, он сдавил руками шею женщина, да так, что она стала задыхаться.

Потерпевшая ни на шутку перепугалась, так как собутыльник вёл себя крайне агрессивно и был слишком пьян. Пока злоумышленник спал в комнате, женщине удалось сбежать, выпрыгнув через окно на улицу.

- Вину житель Эжвы признал и раскаялся, принёс извинения потерпевшей и купил ей необходимые для лечения препараты, - говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил его к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 4 месяца 10 дней. Приговор не вступил в законную силу.

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