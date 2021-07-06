Один удар стоил жителю Коми четырех лет свободы

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Сысольский районный суд отправил на четыре года в колонию строгого режима за один удар ножом, который едва не лишил жизни.

Назвать 60-летнего подсудимого местным жителем не поворачивается рука. К своему солидному возрасту он накопил только неоднократные судимости. Не работал, не имел ни жилья, ни прописки. Осел в селе Визинга.

13 сентября 2020 года он пил в доме своего знакомого. Как водится, под горячительные напитки произошла ссора. Гость схватил нож и ударил хозяина дома в живот. Рана была серьезная. Суд оценил ее как тяжкий вред здоровью, уточняет прокуратура Коми.

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