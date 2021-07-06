Уголовное дело заставило директора предприятия Коми выплатить зарплату

Фото: Следком по Коми

Следком по Коми прекратил уголовное дело в отношении генерального директора одного из предприятий Усинска после погашения долгов по зарплате.

Управленец свыше двух месяцев не выплачивал зарплату, хотя финансовые возможности у него для этого были. За это время он задолжал четырем работникам более 430 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела по этому факту, фигурант погасил все долги и выплатил компенсацию за задержку, сообщает Следком по Коми.

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