В аварии на трассе в Коми погибла молодая женщина

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Смертельная авария произошла 5 июля на трассе «Вятка» в той части, которая проходит по территории Коми. ДТП унесло жизнь молодой женщины.

Трагедия случилась в 14:00 на 543-ем километре дороги Чебоксары – Сыктывкар. Водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» выехал на встречную полосу и врезался в двигавшуюся по ней «Хонду».

Получившая тяжелые травмы 23-летняя пассажирка «Хонды» умерла на месте ДТП, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на региональное УГИБДД.

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