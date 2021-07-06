Сыктывкарцев приглашают на бесплатные тренировки по тяжелой атлетике

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Жителей Сыктывкара приглашают на бесплатные тренировки по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тренировки проходят на спортивном стадионе в микрорайоне Давпон на улице Морозова, 195. Каждый понедельник, среду и пятницу в 13:00 туда могут прийти все желающие. Опытный инструктор поможет освоить правильную технику выполнения упражнений. Кроме того, он определит необходимый уровень интенсивности. При этом инструктор будет учитывать физическую подготовку.

– Тренировки бесплатные! Если вы давно хотели попробовать свои силы в одном из олимпийских видов спорта - это отличный шанс, – отметили в администрации.

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