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Происшествия6 июля 2021 10:31

Житель Коми пытался купить видеокарту и потерял 26 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте 31-летний местный житель рассчитывал купить видеокарту и потерял 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец решил купить видеокарту и на сайте «Авито.ру» нашел подходящий вариант. Мужчина начал переписываться с «продавцом» и уточнил все детали, после чего перевел деньги на указанный им счет. После этого автор объявления перестал выходить на связь, а житель Заполярья обратился в полицию. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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