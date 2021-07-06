Житель Коми пытался купить видеокарту и потерял 26 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте 31-летний местный житель рассчитывал купить видеокарту и потерял 26 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец решил купить видеокарту и на сайте «Авито.ру» нашел подходящий вариант. Мужчина начал переписываться с «продавцом» и уточнил все детали, после чего перевел деньги на указанный им счет. После этого автор объявления перестал выходить на связь, а житель Заполярья обратился в полицию. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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