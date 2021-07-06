В Коми гостиницу и столовую наказали за несоблюдение законов антитеррора

Покушать и то было опасно.
Фото: Екатерина САВЕНКО
Целых три года с начала работы гостиница и столовая в Ижме не являлись безопасными для гостей. Проверка прокуратуры Ижемского района показала - здесь мероприятия антитеррористической защиты не были выполнены, сообщает республиканская прокуратура.
Как показала проверка, помещение столовой не было оборудовано системой видеонаблюдения, а здание гостиницы не оснащено системой экстренного оповещения, охранного освещения, сигнализацией в случае ЧП.
– В отношении председателя правления ПО «Общепит» и индивидуального предпринимателя – собственника гостиницы «Ижма» возбуждены дела об административном правонарушении, – говорится в сообщении ведомства.
Сейчас должностные лица привлечены к административной ответственности. Руководство гостиницы и столовой обязаны устранить все нарушения, чтобы гости и посетители были в безопасности.
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