Жительницу Коми обвиняют в покушении на убийство соперника сожителя

Фото: прокуратура Коми.

Жительница Ухты совершила ужасный поступок - напала с ножом на соперника своего сожителя. Сейчас дама обвиняется в покушении на убийство, сообщает СУ СК России по Коми.

Весной, в марте этого года, 37-летняя ухтинка вдруг услышала разговор своего сожителя со знакомым, мужчины договорились встретиться возле дома по улице Октябрьской в посёлке Яреге. Дама решила пойти вместе с возлюбленным, при этом прихватила с собой кухонный нож.

На встрече мужчины подрались. Фигурантка не осталась в стороне, ухтинка, недолго думая, подскочила и ударила 31-летнего соперника своего мужчины ножом в живот.

Шум и гам услышали прохожие, которые незамедлительно вызвали полицию и карету скорой помощи. Благодаря быстрой реакции посторонних людей потерпевший в итоге остался жив. Но потерял очень много крови и пострадал.

Обвиняемая вину признала и раскаялась.

- Собрана доказательственная база, уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, - резюмирует ведомство.

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