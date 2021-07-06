В Коми подросток обвиняется в покушении на продажу наркотиков

Фото: МВД по Коми.

В Сыктывкаре правоохранители задержали несовершеннолетнего парня во время его участия в операции в качестве «закладчика». Сейчас 16-летний подросток обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы, сообщает СУ СК Росси по Коми.

В январе текущего года подросток вступил в организованную преступную группу Интернет-магазина, который занимался сбытом наркотиков. Вступил в должность «закладчика».

И получил задание уже в феврале. Парню на мессенджер пришло сообщение с адресом, где лежит «закладка». Парень тут же забрал наркотики, чтобы позже сбыть дальше. Но не успел, так как был задержан полицией.

К слову, правоохранители ещё до операции знали обо всех нюансах преступного плана, поэтому в тайнике лежал муляж. Уголовное дело направлено прокурору, а затем в суд.

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