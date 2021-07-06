В Сыктывкаре изменилось расписание автобусного маршрута №18 до Эжвы

Изменились также начальная и конечная остановки маршрута.
Фото: Анна ИВАНОВА
В Сыктывкаре поменяется расписание автобусов №18, сообщает столичная мэрия.
С завтрашнего дня, 7 июля, и вплоть по 31 августа включительно популярный маршрут от Сыктывкара до Эжвы и обратно поменяет расписание. Многочисленные просьбы горожан не остались без внимания и участия администрации города.
Также скорректирована конечная остановка маршрута. Начало и окончание работы автобусов будет находиться на остановке «Гостиница Центральная», - говорится в сообщении мэрии.
Со временем расписания автобуса №18 можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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