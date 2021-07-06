В Ухте за взятки осужден экс-замначальника колонии

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В Ухте за коррупционные преступления вынесли приговор экс-заместителю начальника исправительной колонии, сообщает СУ СК России по Коми. Он признан виновным в получении взяток, причем три раза.

В 2019 году бывший замначальника колонии получил взятками 320 тысяч рублей. За общее покровительство осуждённых, решение бытовых проблем, создание хороших условий отбывания в тюрьме, а также берёг осуждённых от мер дисциплинарного воздействия, если вдруг последние нарушили правила внутреннего распорядка.

Взяткополучателю назначено наказание - 10 лет лишения свободы в тюрьме строгого режима. Также экс-замначальника лишили спецзвания «подполковник внутренней службы» и права занимать определённые должности шесть лет. Приговор не вступил в законную силу.

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