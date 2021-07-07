Поисковики Коми нашли пропавшего пенсионера

Фото: "ЛизаАлерт" Коми

Благополучно завершилась история с поиском пенсионера из села Коми, который ушел в кепке со стертой надписью ЛДПР и пакетиком в сторону леса и исчез.

Житель села Туръя Княжпогостского района Тутубалин Николай Григорьевич пропал в субботу, 3 июля.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Коми на следующий день объявили срочный сбор, чтобы отправиться на его поиски.

Вечером 6 июля 83-летнего мужчину нашли. Подробности, как обычно, поисковики не разглашают. Но главное – он жив и найден.

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