Хабаровск может быть спокоен: вынесен приговор лжетеррористу из Коми

Фото: архив КП

Вынесен приговор жителю Усинска, который терроризировал по телефону сеть супермаркетов в Хабаровске.

В 2019 году ранее судимый мужчина трижды сообщал о готовящихся взрывах в магазинах сети гипермаркетов «Самбери», расположенных в Хабаровске. Одиннадцать торговых точек были тщательно проверены. Паника среди посетителей и работников магазинов. Взрывчатки, конечно, не нашли, но время и силы на поиски потратили.

Марасанов Е.М. вину не признал. По его словам, мобильный телефон ему принес весной 2019 года для ремонта незнакомый человек и обратно не забрал. Марасанов уверял, что только один раз позвонил с этого устройства, когда для проверки работоспособности вставлял в него сим-карту.

Однако суд счел доказательства достаточными. С учетом ранее непогашенной судимости с условным сроком лжетеррористу назначили 4 года в колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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