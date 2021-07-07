Верховный суд Коми оставил в силе приговор печнику, по чьей вине погиб ребенок

Фото: архив КП

Верховный суд Коми оставил в силе приговор по уголовному делу о гибели ребенка из-за рухнувшего камина.

Беда случилась в мае 2020 года. В частном доме трехлетние мальчик и девочка играли на полу в комнате. Внезапно на них рухнули кирпичи – обвалился камин. Малыш получил тяжелую черепно-мозговую травму и скончался в больнице. Девочка почти не пострадала.

После было доказано, что конструкция рухнула, потому что мастер неправильно ее установил.

13 апреля 47-летнего сыктывкарца за невольную смерть малыша отправили на два года за решетку. И обязали выплатить родителям компенсацию морального вреда – 3 миллиона рублей.

Теперь приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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