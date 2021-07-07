Жители Коми перевели мошенникам больше 100 тысяч рублей

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Трое жителей Коми перевели мошенникам в общей сложности больше 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, жителю Княжпогостского района позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Собеседники заявили, что карту мужчины нужно заблокировать и переоформить. Они объяснили, что в противном случае злоумышленники могут украсть деньги. После этого звонившие посоветовали мужчине обратиться в полицию. Пенсионер пошел в отделение, но ему сразу же позвонил якобы правоохранитель. Собеседник посоветовал ему выполнить все инструкции специалистов, чтобы не терять время. В итоге пенсионер перевел на пять номеров 130 тысяч рублей.

Жительница Печоры искала в интернете работу. Она связалась с автором одного из объявлений, и тот представился кадровиком крупной компании. Собеседник пообещал, устроить ее работать в хорошую фирму и запросил данные паспорта. Горожанка выслала ему нужные сведения, а потом увидела, что неизвестный оформил от ее лица кредитную карту лимитом 105 тысяч рублей. Оттуда уже сняли 8900 рублей. Женщина заблокировала карту, после чего обратилась в полицию и банк.

Воркутинка собралась в отпуск и нашла объявление о сдаче жилья в Сочи. Жительница Заполярья ввела данные банковской карты, и оттуда были списаны деньги. Воркутинка догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию. Женщина знала о различных видах мошенничеств, но все же передала злоумышленникам секретные сведения.

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