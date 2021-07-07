В Сыктывкаре велосипедист врезался в водоотвод и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В ночь на среду, 7 июля, в Сыктывкаре велосипедист врезался в водоотвод. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 0.20. 40-летний мужчина ехал на велосипеде с электродвигателем по улице Дырносской в сторону Индустриальной. В районе дома №13 велосипедист не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в водоотвод.

В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом височной кости, внутричерепную гематому, а также ссадины руки. Пострадавшего увезли в больницу.

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