В Коми на работу ищут инструктора по детскому фитнесу

Сфера частного образования - одна из самых привлекательных для соискателей. Фото: редакция "КП".

Бармен во фреш-бар, асессор по химии и инструктор по детскому фитнесу — столь необычные профессии вошли в рейтинг вакансий в июне. Подборку необычных и популярных вакансий опубликовал сервис по поиску работы.

По данным агентства, число предложений для соискателей-рабочих в первый месяц лета в сравнении с маем выросло более, чем в три раза. Руководители в сфере транспорта, а также продаж активно ищут сотрудников.

Из необычного

Международная сеть студий балета и растяжки ищет в свою команду балерину. С кандидатом на должность учителя хореографии готовы договариваться о зарплате.

Автора смузи, свежевыжатых соков, детокс-программ ищут в городское кафе. За работу в должности «бармен во фреш-баре» готовы платить от 25 тыс. руб.

Тренеру по теннису может зарабатывать до 70 тыс. руб. в месяц. Главные требования: физкультурно-педагогическое образование, разряд по теннису не ниже 1.

С инструктором по детскому фитнесу и асессором (оценщик выдачи поисковой системы) по химии работодатель намерен договариваться об оплате труда индивидуально.

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