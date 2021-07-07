В Коми лучшим спортсменом июня 2021 признали Марию Андрееву

Фото: минспорта Коми.

Единогласным решением конкурсной комиссии минспорта Коми «Лучшим спортсменом месяца» за июнь 2021 года в регионе названа Мария Андреева, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс - дело серьезное, для участия надо собрать огромную стопку документов: заявку на участие, копии протоколов соревнований и много-многое другое. В результате спортсменом месяца в Республике Коми стала Мария Андреева, занявшая первое место на чемпионате России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин.

Напомним, лучшими спортсменами Коми по итогам мая признаны Маргарита Васильева и Сергей Ларионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми назвали лучших спортсменов февраля (подробности)