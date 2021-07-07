Глава Сыктывкара сделала прививку от коронавируса

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Глава Сыктывкара Наталья Хозяинова сделала прививку против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Хозяинова подчеркнула, что на сегодняшний день в столице Коми очень большое число заболевших коронавирусом. По ее словам, люди получают тяжелые последствия от этой болезни. Глава администрации подчеркнула, что от ковида не застрахован никто. Глава Сыктывкара добавила, что самый лучший вариант справиться с этой проблемой – сделать прививку и выработать коллективный иммунитет.

Помимо Хозяиновой прививки сделали еще около 40 сотрудников администрации города и их родственники. Вакцинация проводилась в администрации. Ранее прививку также сделали более 1300 работников мэрии столицы Коми, подведомственных организаций и администрации Эжвинского района. Кроме того, сотрудники, не имеющие медицинских противопоказаний, пройдут вакцинацию в ближайшие месяцы.

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