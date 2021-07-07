18-летний житель Коми предстанет перед судом по обвинению в убийстве

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Перед судом предстанет 18-летний житель Сосногорска, его обвиняют в избиении до смерти мужчины, сообщает СУ СК России по Коми.

Конфликт между мужчинами возник в мае этого года возле кафе по улице 6 микрорайон. 18-летний парень и 32-летний посетитель заведения повздорили на почве личной неприязни. Обвиняемый нанёс потерпевшему несколько ударов руками и ногами в голову.

- От полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы потерпевший скончался через непродолжительное время на месте происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

Фигурант признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

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