В Коми мужчина украл алкоголь и устроил дебош в больнице

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Коми

В Усинске сотрудники Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка в медицинском учреждении, подозреваемого в краже алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в медицинском учреждении сработала тревожная кнопка, и оперативно прибыли на место. Оказалось, что их вызвали из-за пьяного мужчины 1976 года рождения. Он вел себя агрессивно, мешал работе медиков, а на замечания не реагировал. Когда установили личность мужчины, выяснилось, что его подозревают в краже алкоголя. Злоумышленник находился в магазине и, спрятав алкоголь под куртку, пронес товар мимо кассы. Мужчину доставили в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

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