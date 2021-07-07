В Сыктывкаре третий день ищут 44-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшего Наумчикова Дмитрия Александровича 1977 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 44-летний мужчина живет в пгт Седкыркещ. Он пропал в понедельник, 5 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего – 170 сантиметров, он худощавого телосложения с голубыми глазами. Сыктывкарец был одет в бежевую куртку, синие джинсы и черную бейсболку.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8(800)700-54-52, 8 (922) 277-70-99 или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре полмесяца ищут 53-летнего мужчину (подробнее)