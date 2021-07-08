Педофил из Коми заплатил семьям пострадавших детей

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Судебные приставы Коми взыскали 1,4 млн рублей с 50-летнего уроженца Емвы, который ныне пребывает в местах лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

От действий педофила пострадали два ребенка. Каждая из семей по решению суда получила компенсацию морального вреда - по 700 тысяч рублей. Деньги в достаточном для этого количестве нашлись у осужденного, сообщает пресс-служба УФССП по Коми.

А сам он 13 лет проведет в колонии строгого режима.

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