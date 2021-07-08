Воспитанников сгоревшего детсада в Коми переведут в другое село

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Воспитанников сгоревшего детского сада в Черном Яре планируют перевести в Усть-Вымь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Усть-Вымского района.

По предварительным данным, сумма ущерба детскому салу составила около 200 тысяч рублей. При этом проводить какие-либо ремонтные работы в дошкольном учреждении не планируют. Воспитанников собираются перевести в детский сад села Усть-Вымь. Оно находится в пяти километрах от поселка Черный Яр. Как передает БНК, сейчас решается вопрос о подвозе детей.

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