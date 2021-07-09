Жителей Коми предупредили об опасности осиного укуса

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Укус осы может вызвать сильную аллергическую реакцию. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В управлении объяснили, что делать в том случае, если вы стали жертвой нападения насекомого, а также обнаружили осиное гнездо.

При ужалении осой возникает местная аллергическая реакция в виде покраснения, отека, раздражения, которые проходят в течение нескольких часов. При укусах несколькими насекомыми могут наблюдаться системные токсические реакции, выраженные головной болью, рвотой. Иногда даже одиночное ужаление может привести к развитию анафилактического шока, что опасно для жизни и требует неотложной медицинской помощи.

Аллергические реакции, возникшие в ответ на ужаление осами, лечат симптоматически, при необходимости следует обратиться к медикам.

Если вы обнаружили осиное гнездо, то не спешите его уничтожать. Избавиться от него следует только в том случае, если осы находятся внутри строений или в непосредственной близости от них, поскольку в этом случае они представляют угрозу для человека и животных или численность ос-фуражиров высокая и причиняет беспокойство людям.

Защититься от ос помогут москитные сетки на окнах и дверях, ловушки с аттрактантами, инсектицидные приманки, спецаэрозоли.

В быту следует закрывать пищу, мясной корм для животных, не накапливать пищевые отходы.

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