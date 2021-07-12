В шести районах Коми прогнозируется высокий риск возникновения лесных пожаров

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В Коми сохраняется опасность возникновения лесных пожаров. Об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на региональных метеорологов.
По данным синоптиков, в Прилузском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Усинском, Интинском и Ижемском районах прогнозируется пятый класс пожароопасности. Жителей этих районов ведомство просит быть особенно осторожными.
Сообщается, что предупреждение будет действовать в течение следующих двух дней - 13 и 14 июля.
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