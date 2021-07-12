В Коми две девушки украли с карты 70 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Усть-Куломском районе 18-летнюю местную жительницу и ее 15-летнюю подругу признали виновными в краже 70 тысяч рублей с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в январе. Используя мобильное приложение, девушки перевели с карт на свой счет около 70 тысяч рублей. Эти деньги принадлежали матери 15-летней фигурантки. Эту сумму они потратили на сигареты, алкоголь и другие товары, а также на трехдневное проживание в Сыктывкаре.

Злоумышленницы признали свою вину. Совершеннолетнюю приговорили к пяти месяцам лишения свобод. Ее подруге дали трехмесячный условный срок. Однако от этого наказания девушку освободили и на год поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

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