Фото: архив КП

Бывший глава Коми Владимир Торлопов выйдет на свободу условно-досрочно по решению Ухтинского городского суда.

12 июля его освободили на неотбытый срок 1 год 6 месяцев 19 дней. Он должен был истечь в январе 2023 года.

Торлопов ранее дважды подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении и дважды получал отказ во всех инстанциях.

Напомним, в июне 2019 года за мошенничество и коррупцию экс-глава Коми был осужден на 6 с половиной лет. В деле в частности фигурировали акции птицефабрики «Зеленецкая», которую только в прошлом году вернули в государственную казну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители поселка в Коми живой стеной перекрыли дорогу лесовозам

Конфликт едва не кончился кровопролитием (видео)