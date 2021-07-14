В Сыктывкаре начал работать самый крупный пункт вакцинации

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В Сыктывкаре начал работу самый масштабный пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве здравоохранения Коми.

Пункт начал работу на базе Республиканского стадиона. Он находит в помещениях под трибунами со стороны Центрального бассейна. Пункт будет работать с понедельника по субботу с 10.00 до 16.00, а в воскресенье - выходной. Для вакцинации используется препарат «Спутник V». В порядке живой очереди прививку может сделать любой желающий, не имеющий противопоказаний. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис.

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