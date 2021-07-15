Ижемский район стал первым регионом в Коми, который достиг коллективного иммунитета

В Ижемском районе достигнуто 73% от необходимого показателя для выработки коллективного иммунитета Фото: Архив "КП"

В Ижемском районе Коми 73% жителей прошли процедуру вакцинации. Данный показатель является рекордом и позволит обеспечить выработку коллективного иммунитета. Напомним, ученые советуют привить 60% населения для того, чтобы побороть распространение коронавируса.

Отмечается, что больше всего вакцинированных среди граждан в возрасте 60+. К слову, данная группа людей составляет 72% от всего числа жителей Ижемского района.

Всего привились 5 564 человека, полностью прошли процедуру 4 480 граждан из 7554 человек, подлежащих вакцинации.

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