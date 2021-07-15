В Коми приняли два закона об «арктическом гектаре»

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

В четверг, 15 июля, Государственный Совет Коми принял два закона, касающиеся «арктического гектара». Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Как сообщалось ранее, в Коми выбрали первые 50 территорий Арктической зоны, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование. С 1 августа на территории Арктической зоны, к которой в Коми относятся Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район, гражданам будут предоставлять в безвозмездное пользование земельные участки из расчета один гектар на одного члена семьи. Землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления любой, не запрещенной законодательством деятельности, оказания различных видов услуг, в том числе туристических.

Жители, зарегистрированные в этих муниципалитетах, будут иметь право на получение земельных участков в первые шесть месяцев реализации закона, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России. Получить «арктический» гектар смогут и участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Срок безвозмездного пользования участком составляет 5 лет, потом «арктические гектары» можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду.

В Воркуте выбрали семь территорий общей площадью 562,98 га, в Инте – 22 территории общей площадью 37,07 га, в Усинске – 12 территорий общей площадью 109,99 га, в Усть-Цильме – девять территорий общей площадью 3 551,21 га. Отбор гектаров проходил совместно с органами местного самоуправления.

В парламенте отметили, что программа направлена на развитие северных территорий и вовлечение их в экономический оборот. Кроме того, власти рассчитывают привлечь туда население.

Второй закон определяет максимальные цены на работы по определению границ земельных участков. Если площадь меньше гектара, эта сумма составит 50 167 рублей, а в иных случаях сумма будет определяться по формуле. Депутаты также предлагают в дальнейшем рассмотреть возможность компенсации стоимости межевания для отдельных категорий населения. Кроме того, парламентарии планируют уделить внимание инфраструктуре в тех районах. Кроме того, аналогичные участки собираются предоставлять и в других районах Коми.

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