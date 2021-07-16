Владимир Уйба обратилися к молодежи Коми с просьбой не запускать COVID-19

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Новые виды штамма поражают преимущественно молодых людей в возрасте до 40 лет. Об этом рассказал глава Коми Владимир Уйба в своем видеообращении. Он попросил молодежь республики не запускать течение болезни, а сразу же обращаться к врачу при первых же появлениях симптомов.

По его словам, не стоит надеяться, что физическая активность и спорт помогут избежать COVID-19. Так, индийский и южно-африканский агрессивно поражают легкие больного, из-за чего быстро развивается пневмония.

- Активный человек, занимающийся спортом, может считать, что его организм справится с вирусом и так. Но только не с ковидом, Не нужно думать, что вы молодые, здоровые, и вирус вас не возьмет. К сожалению, берет, еще как, - сказал руководитель республики.

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