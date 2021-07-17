Роспотребнадзор назвал самые зараженные ковидом территории Коми

Фото: архив КП
За сутки в Коми зарегистрирован 281 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор по РК.
В ведомстве назвали территории, где больше всего выявлено заболевших ковидом за сутки. По данным на 17 июля, максимальный прирост в Сыктывкаре – 102 случая, Ухте – 45, Воркуте - 16.
Долгое время следом за столицей Коми и Ухтой в этом печальном рейтинге шли сельские районы. На этой неделе в него вернулась Воркута, которая не фигурировала в нем несколько месяцев.
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