Роспотребнадзор назвал самые зараженные ковидом территории Коми

Фото: архив КП

За сутки в Коми зарегистрирован 281 новый случай заражения коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор по РК.

В ведомстве назвали территории, где больше всего выявлено заболевших ковидом за сутки. По данным на 17 июля, максимальный прирост в Сыктывкаре – 102 случая, Ухте – 45, Воркуте - 16.

Долгое время следом за столицей Коми и Ухтой в этом печальном рейтинге шли сельские районы. На этой неделе в него вернулась Воркута, которая не фигурировала в нем несколько месяцев.

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