В Сыктывкаре пятый день ищут 26-летнего эжвинца

Фото: "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре ищут пропавшего Смолина Дмитрия Эдуардовича 1995 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, молодой человек живет в Эжве. Он пропал еще в среду, 14 июля. В тот день молодой человек вышел из дома и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего – 175 сантиметров, у него светло-русые волосы и голубые глаза. Сыктывкарец был одет в синюю спортивную куртку, черные спортивные штаны, а также кроссовки и кепку такого же цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (912) 179-06-54, 8(800)700-54-52 или 02.

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