В Сыктывкаре осудили многодетную мать, ездившую за рулем под наркотиками

Женщина лишилась права управления транспортными средствами на 3 года Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре выслушала приговор 37-летняя местная жительница. Она была признана виновной в управлении авто в нетрезвом виде. Подробности дела раскрыли в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установил суд, весной этого года сыктывкарка, уже ранее привлеченная к административной ответственности за нетрезвое вождение, была за рулем «Фольксваген Поло», когда ее остановили сотрудники ГИБДД. У инспекторов возникли вопросы к состоянию женщины, им показалось, что она в нетрезвом виде, однако пройти медицинское освидетельствование она отказалась.

На следующий день утром за рулем этого же авто даму вновь остановили сотрудники ГИБДД. На этот раз медосвидетельствование уже было проведено и догадки правоохранителей подтвердились: анализы женщины показали наличие в организме наркотиков.

- Вину в содеянном сыктывкарка признала. Суд учел наличие на иждивении у нее четверых малолетних детей и назначил ей наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 3 года, - заключили в ведомстве.

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