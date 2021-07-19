В Коми пропавшего месяц назад 47-летнего рыбака нашли мертвым

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми прекращены поиски 47-летнего жители Койгородского района Андрея Пигорева. Как сообщают волонтеры «Лизы Алерт», мужчина найден мертвым. Поиски пропавшего длились месяц на водоемах Койгордского района: Пигорев ушел на рыбалку и не вернулся.

С 17 июня водолазы, волонтеры, спасатели прочесали все прилегающие территории от того места, где мог исчезнуть мужчина, однако никаких результатов это не давало. Ни вещей, ни следов все это время обнаружить не удавалось.

Подробности гибели рыбака не раскрываются. По факту обнаружения трупа начата доследственная проверка.

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