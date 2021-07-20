В Сыктывкаре 20-летний парень спас тонущую 7-летнюю девочку, убежавшую от матери

В Сыктывкаре сотрудники МВД передали пропавшую девочку матери Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре из воды вытащили 7-летнюю девочку, которая чуть не утонула на пляже в Заречье. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Барахтающегося ребенка в воде заметил один из отдыхающих пляжа - 20-летний сыктывкарец. Он поспешил на помощь сразу же, как понял, что девочка тонет и ее уносит течение. Выплыв на берег, девочка рассказала, что пришла покупаться одна, пока ее мама легла поспать. Молодой человек сразу же обратился в полицию.

- Девочка воспользовалась тем, что мама прилегла отдохнуть и уснула. Прогулявшись во дворе, она направилась на пляж, где решила искупаться. Войдя в воду, девочка резко попала на значительный уклон дна, ее захватило течение, и она стала тонуть, - уточнили в министерстве.

Родительница все это время не могла найти себе места и сразу же обратилась с заявлением о пропаже ребенка, когда не обнаружила свою дочь дома. Сейчас ребенок находится вместе с матерью.

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