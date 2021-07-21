В Сыктывкаре поставят памятник Ивану Морозову

К столетию Коми в Сыктывкаре появится памятник первому секретарю Коми обкома КПСС Ивану Морозову, идея приурочена к 100-летию региона. Соответствующее решение принял Совета города.

С инициативой об установке памятника выступили общественники Сысольского района. с Скульптуру собираюся установить в парке Кирова на месте закладного камня в районе дома №24 по улицеКирова. Депутаты объяснили, почему для памятника Морозову выбрана не одноименная улица, а другая. Дело в том, что именно в доме на Кирова, 24 Морозов прожил большую часть жизни, там живет его вдова, поэтому после долгих обсуждений было принято решение установить памятник именно там.

Памятник Ивану Морозову создан заслуженным художником России скульптором-монументалистом Анатолием Неверовым. Финансирование на установку памятника получено из спонсорских средств. Проект поддержал глава Коми Владимир Уйба.

Морозов – участник Великой Отечественной войны, 43 года находился на комсомольской, советской и партийной работе, из которых 22 года был первым секретарем Коми обкома КПСС. Избирался членом Центрального Комитета КПСС, депутатом Верховного Совета СССР пяти созывов. За заслуги по развитию экономики и культуры Коми АССР удостоен трех орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и других наград.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре проведут паспортизацию памятников и мемориальных досок (подробнее)