Коми мебель начнут продавать в России и за рубежом

Завод будет находится на территории особой экономической зоны, он получит преференции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Достигнута договоренность между ООО «Лузалес» и «Аскона» по началу совместного проекта в особой экономической зоне (ОЗЭ) «Север» в Сыктывдинском районе Коми – планируется строительство завода по производству мебели,- рассказал в обращении к жителям 21 июля глава региона Владимир Уйба.

- У нас в Коми большой объём заготовки и переработки леса. Переработка до доски – это не тот уровень переработки, который мы должны ставить перед собой и лесопромышленным комплексом. Мы выходим на уровень высокачественной мебели! Будут создаваться диваны, кровати, кресла для продажи в Коми, России и за границу. Это часть работы республики по диверсификации экономики – перехода от добычи к переработке, - сообщил В. Уйба.

В феврале 2021 года Минпромторг России поддержал создание в Коми ОЭЗ для повышения инвестиционной привлекательности региона и стимулирования развития обрабатывающей промышленности.

- Основная задача – привлечение инвестиций и партнёров, создавать производства, рабочие места и, безусловно, получать высокомаржинальный продукт, чтобы больше налогов оставалось в республике. Так как завод будет на территории ОЭЗ, он получит преференции, - пояснил глава региона.

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